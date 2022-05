Et Tulla Créa le Rhin Andlau, 13 juillet 2022, Andlau.

Et Tulla Créa le Rhin Andlau

2022-07-13 – 2022-09-30

Andlau Bas-Rhin

Et Johann Gottfired Tulla créa le Rhin

Les ateliers de la Seigneurie présentent l’exposition Et Johann Gottfried Tulla créa le Rhin.

Commissariat de l’exposition : les ateliers de la Seigneurie.

Méconnu en France, l’ingénieur badois Johann Gottfried Tulla (1770-1828), en rectifiant le cours du Rhin au 19e siècle, pour arrêter les crues et faciliter la navigation, a donné au fleuve son visage actuel et créé le paysage rhénan que nous connaissons.

Si la rectification du fleuve a atteint les objectifs visés, elle a aussi profondément transformé le paysage rhénan et ses biotopes, conférant au fleuve son visage contemporain non sans soulever de nouveaux défis.

Dans une deuxième partie, l’exposition présente le Rhin recréé, à travers les travaux d’artistes contemporains mêlant sculpture, vidéo, œuvres graphiques et sonores.

Découvrez pourquoi Tulla a modifié le cours du Rhin !

Et Johann Gottfired Tulla créa le Rhin

Les ateliers de la Seigneurie présentent l’exposition Et Johann Gottfried Tulla créa le Rhin.

Commissariat de l’exposition : les ateliers de la Seigneurie.

Méconnu en France, l’ingénieur badois Johann Gottfried Tulla (1770-1828), en rectifiant le cours du Rhin au 19e siècle, pour arrêter les crues et faciliter la navigation, a donné au fleuve son visage actuel et créé le paysage rhénan que nous connaissons.

Si la rectification du fleuve a atteint les objectifs visés, elle a aussi profondément transformé le paysage rhénan et ses biotopes, conférant au fleuve son visage contemporain non sans soulever de nouveaux défis.

Dans une deuxième partie, l’exposition présente le Rhin recréé, à travers les travaux d’artistes contemporains mêlant sculpture, vidéo, œuvres graphiques et sonores.

Andlau

dernière mise à jour : 2022-05-15 par