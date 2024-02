ET TOUT LE MONDE S EN FOUT THEATRE A L’OUEST Rouen, mercredi 27 mars 2024.

Malgré le succès interplanétaire du premier spectacle Et tout le monde s’en fout , le monde ne va toujours pas bien. Qu’est-ce qui fait que l’on a autant de mal à faire bouger les lignes ? C’est le mystère que va tenter de percer Lexa dans ce nouveau spectacle.Avant de pouvoir reconstruire un monde meilleur, encore faut-il accepter de le déconstruire ! Mais ce serait bien plus simple sans ce mystérieux syndrome de Michel…L3X@ est un hacker sensible et rageur qui nous livre dans ses vide´os, du fond de sa cave (pour la saison 1), sa vision des choses sur un the`me qui pourrait changer notre vie. Aussi impulsif que pe´dagogue, il prend sur lui pour expliquer le plus clairement possible des notions de sciences, de politique ou de psychologie a` des interlocuteurs pas toujours bien renseigne´s.Son but est simple, changer le monde.Le concept : Gra^ce a` ce nouveau séminaire « Et tout le monde s’en fout » contribue a` mieux comprendre des sujets de socie´te´. L’objectif de L3x@ est simple : rendre chaque individu meilleur pour que le monde aille mieux.

Tarif : 27.20 – 27.20 euros.

Début : 2024-03-27 à 19:00

THEATRE A L’OUEST 26 QUAI GASTON BOULET 76000 Rouen 76