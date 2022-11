Et toi, tu t’engages ? Ciné débat sur l’engagement citoyen des jeunes Cosmopolis Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Et toi, tu t'engages ? Ciné débat sur l'engagement citoyen des jeunes Cosmopolis, 30 novembre 2022, Nantes. 2022-11-30

Horaire : 18:00 19:30

Gratuit : oui Projection d’un film documentaire (12 min) réalisé par les stagiaires de l’Ecole de la 2e Chance Nantes Saint-Nazaire suivie d’une table ronde sur l’engagement citoyen des jeunes.Animation : Mathilde Chevré, journaliste indépendante L’E2C Nantes Saint-Nazaire vous invite à échanger avec les jeunes investis localement sur les questions d’engagement en présence de Pauline Langlois, élue à la jeunesse à la ville de Nantes et Christophe Moreau, sociologue, spécialiste de la jeunesse. Cosmopolis Centre-ville Nantes 44000

02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr

