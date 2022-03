“Et toi tu te poses où ?” Bibliothèque Václav Havel Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

“Et toi tu te poses où ?” Bibliothèque Václav Havel, 6 mai 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du vendredi 06 mai 2022 au samedi 02 juillet 2022 :

gratuit

Une exposition du photographe Michaël Mosset qui part à la rencontre des jeunes habitants de la Chapelle, en collaboration avec la radio Raptz et le centre social Torcy. Le projet “Et toi tu te poses où ?” est un projet qui donne la parole aux jeunes de Chapelle Nord pour partager les lieux qu’ils aiment fréquenter, qui les ont fait grandir dans le quartier, où ils aiment se poser, ou pas ! A l’initiative du photographe Michaël Mosset, habitant du quartier, il a été réalisé avec des jeunes qui fréquentent le Centre Social ENS Torcy et Radio Raptz. Inspiré de la méthode des itinéraires du sociologue Jean-Yves Petiteau, qui consiste à suivre une personne dans l’espace urbain et à la laisser nous guider pendant qu’elle nous raconte son territoire, 8 jeunes âgés de 14 à 21 ans vous offrent les lieux où ils se posent ou se sont posés dans le quartier. Lors de ces balades, Michaël Mosset a pris des photos avec un appareil argentique et Marie-Eve Wilson Jamin a réalisé les prises de sons. Radio Raptz est un média participatif, collaboratif et informatif de proximité, avec une programmation variée et éclectique H24. Le centre social Torcy met en œuvre une approche collaborative qui développe des activités pour favoriser l’épanouissement de chacun et améliorer le vivre ensemble. Michaël Mosset est un habitant du quartier, qui participe à des projets photographiques et sonores pour interroger la notion d’habitat. Bibliothèque Václav Havel 26 esplanade Nathalie Sarraute Paris 75018

12 : Marx Dormoy (Paris) (275m) : Pajol / Pajol – Riquet (Paris) (18m)

Contact : 01 40 38 65 40 bibliotheque.vaclav-havel@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-vaclav-havel-8693 https://www.facebook.com/BibliothequeVaclavHavel https://twitter.com/BibHavel Expo;Littérature

Date complète : Michael Mosset

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque Václav Havel Adresse 26 esplanade Nathalie Sarraute Ville Paris lieuville Bibliothèque Václav Havel Paris Departement Paris

Bibliothèque Václav Havel Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

“Et toi tu te poses où ?” Bibliothèque Václav Havel 2022-05-06 was last modified: by “Et toi tu te poses où ?” Bibliothèque Václav Havel Bibliothèque Václav Havel 6 mai 2022 Bibliothèque Václav Havel Paris Paris

Paris Paris