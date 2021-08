Et toi, tu même ? Mélancolie Motte – Les Racont’arts Écouché-les-Vallées, 15 octobre 2021, Écouché-les-Vallées.

Et toi, tu même ? Mélancolie Motte – Les Racont’arts 2021-10-15 00:00:00 – 2021-10-15 00:00:00 Ecouché 27 avenue du Général Lecler

Écouché-les-Vallées Orne

Histoires pour rêver à l’égalité (tous publics à partir de 7 ans, 50 min)

Aurore sent que son destin est mystérieusement lié à un étrange chaudron d’or qui se tient dans la cheminée du bar de ses parents. Quel est donc ce secret qui la ronge ainsi que ses parents ?

Seule en scène, Mélancolie Motte, à la fois comédienne et conteuse, raconte des histoires qui déstabilisent les idées préconçues sur les hommes et les femmes, décloisonnent les genres, et nous aident surtout à accepter nos parts féminines et masculines afin de nous rendre plus entiers. « Et toi tu Même ?» est un spectacle sur la parité des droits, mais surtout une ode à l’Amour de soi et de l’autre. Des histoires étonnantes, sensibles qui emportent le public sur un sujet d’actualité sans jamais être moralisatrices.

