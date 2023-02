Et toi tu lis quoi ? Médiathèque d’Orgelet Orgelet Catégories d’Évènement: Jura

Orgelet

Et toi tu lis quoi ? Médiathèque d’Orgelet, 31 mars 2023, Orgelet . Et toi tu lis quoi ? 8 Grande Rue Médiathèque d’Orgelet Orgelet Jura Médiathèque d’Orgelet 8 Grande Rue

2023-03-31 20:30:00 – 2023-03-31 21:30:00

Médiathèque d’Orgelet 8 Grande Rue

Orgelet

Jura EUR Venez partager votre plaisir lecture ! L’entrée est libre et gratuite. Rendez-vous le 31 mars à 20h30. media-orgelet@terredemeraude.fr Médiathèque d’Orgelet 8 Grande Rue Orgelet

dernière mise à jour : 2023-02-13 par

Détails Catégories d’Évènement: Jura, Orgelet Autres Lieu Orgelet Adresse Orgelet Jura Médiathèque d'Orgelet 8 Grande Rue Ville Orgelet lieuville Médiathèque d'Orgelet 8 Grande Rue Orgelet Departement Jura

Orgelet Orgelet Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orgelet /

Et toi tu lis quoi ? Médiathèque d’Orgelet 2023-03-31 was last modified: by Et toi tu lis quoi ? Médiathèque d’Orgelet Orgelet 31 mars 2023 8 Grande Rue Mediathèque d'Orgelet Orgelet Jura Jura Mediathèque d'Orgelet Orgelet

Orgelet Jura