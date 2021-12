Aix-en-Provence Aix-en-Provence Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Et toi mon cœur pourquoi bats-tu ? Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Et toi mon cœur pourquoi bats-tu ? Aix-en-Provence, 11 janvier 2022, Aix-en-Provence. Et toi mon cœur pourquoi bats-tu ? Grand Théâtre de Provence 380 Avenue Max Juvénal Aix-en-Provence

2022-01-11 20:30:00 – 2022-01-11 Grand Théâtre de Provence 380 Avenue Max Juvénal

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Des cœurs en chœur, des corps encore, pour cette troisième édition où danse et musique s’entremêlent autour de morceaux choisis du répertoire français de la fin du XIXe siècle aux comédies musicales des années 1960-70.



Chorégraphies :

● Isabelle Arnaud, Karine Aznar, Jennifer Blasek,

Concert organisé par le Conservatoire sous la direction de Jean-Philippe Dambreville, Michel Durand-Mabire, Sylvain Guignery, Karine Oskian, Guillaume Rabier, au Grand Théâtre de Provence http://www.aixenprovence.fr/Conservatoire



Chorégraphies :

● Isabelle Arnaud, Karine Aznar, Jennifer Blasek,

Grand Théâtre de Provence 380 Avenue Max Juvénal Aix-en-Provence

Détails Catégories d’évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Aix-en-Provence Adresse Grand Théâtre de Provence 380 Avenue Max Juvénal Ville Aix-en-Provence lieuville Grand Théâtre de Provence 380 Avenue Max Juvénal Aix-en-Provence