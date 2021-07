Et toi, comment tu t’en sors ? La Commune CDN Aubervilliers, 18 juillet 2021-18 juillet 2021, Aubervilliers.

Et toi, comment tu t’en sors ?

La Commune CDN Aubervilliers, le dimanche 18 juillet à 14:00

### Vidéo / installation / rencontre par Caroline Lion **Petite salle** 2021 Vidéos Cette série de vidéos documente et fête les ressources d’Albertivillariennes et Albertivillariens qui ont développé une activité artistique, sportive ou autre pour tenir le coup pendant la pandémie. Face à la crise, comment rester en vie ? Quels sont nos trucs de survie ? Une enquête-création autour de la santé, du loisir et du geste. → Dans l’esprit de celui initié par Roosevelt pour faire face à la Grande Dépression, La Commune et ses artistes associés ont lancé leur projet New Deal. Il s’agit d’une commande artistique à plusieurs artistes locales : Sophie Rogg, Caroline Lion, Fatma Cheffi et Julia Varga. Ce projet a pour but de documenter la situation que nous sommes en train de traverser, et en particulier dans le territoire d’Aubervilliers. Un travail de terrain qui vise à aller à la rencontre de la population sur des projets pluridisciplinaires, mêlant rap, dessin ou encore vidéo. Dans le cadre de Notre été à La Commune, trois artistes du New Deal présenteront leurs installations, comme un travail de mémoire de l’année qui s’est écoulée, à travers le regard des Albertivillariens.

Entrée libre

Vidéo / installation / rencontre par Caroline Lion

La Commune CDN Aubervilliers 2 rue Édouard Poisson 93300 Aubervilliers Aubervilliers Centre-Ville Seine-Saint-Denis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-18T14:00:00 2021-07-18T18:30:00