Et toi, comment tu te sens ?

du mardi 10 mai au samedi 18 juin à Bfm Beaubreuil

**Une exposition autour des émotions, pour les enfants de 3 ans et +** Il nous arrive à tous de rougir, d’être en colère, ou au contraire de nous sentir pousser des ailes. Mais pour les plus jeunes, il est souvent difficile de maîtriser ses émotions. Cette exposition a pour objectif d’aider les enfants, à partir de 3 ans, à mettre un nom sur ce qu’ils ressentent, pour apprivoiser leurs émotions et mieux vivre avec elles. **Conditions d’accès :** Accès libre **Tarif :** Gratuit [[https://bfm.limoges.fr/evenement/et-toi-comment-tu-te-sens](https://bfm.limoges.fr/evenement/et-toi-comment-tu-te-sens)](https://bfm.limoges.fr/evenement/et-toi-comment-tu-te-sens) EXPOSITION (pour les 3 ans et +) Bfm Beaubreuil 1 place de beaubreuil Limoges Beaubreuil Haute-Vienne

2022-05-10T13:00:00 2022-05-10T18:00:00;2022-05-11T10:00:00 2022-05-11T18:00:00;2022-05-12T13:00:00 2022-05-12T18:00:00;2022-05-13T13:00:00 2022-05-13T18:00:00;2022-05-14T10:00:00 2022-05-14T18:00:00;2022-05-17T13:00:00 2022-05-17T18:00:00;2022-05-18T10:00:00 2022-05-18T18:00:00;2022-05-19T13:00:00 2022-05-19T18:00:00;2022-05-20T13:00:00 2022-05-20T18:00:00;2022-05-21T10:00:00 2022-05-21T18:00:00;2022-05-24T13:00:00 2022-05-24T18:00:00;2022-05-25T10:00:00 2022-05-25T18:00:00;2022-05-27T13:00:00 2022-05-27T18:00:00;2022-05-28T10:00:00 2022-05-28T18:00:00;2022-05-31T13:00:00 2022-05-31T18:00:00;2022-06-01T10:00:00 2022-06-01T18:00:00;2022-06-02T13:00:00 2022-06-02T18:00:00;2022-06-03T13:00:00 2022-06-03T18:00:00;2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-07T13:00:00 2022-06-07T18:00:00;2022-06-08T10:00:00 2022-06-08T18:00:00;2022-06-09T13:00:00 2022-06-09T18:00:00;2022-06-10T13:00:00 2022-06-10T18:00:00;2022-06-11T10:00:00 2022-06-11T18:00:00;2022-06-14T13:00:00 2022-06-14T18:00:00;2022-06-15T10:00:00 2022-06-15T18:00:00;2022-06-16T13:00:00 2022-06-16T18:00:00;2022-06-17T13:00:00 2022-06-17T18:00:00;2022-06-18T10:00:00 2022-06-18T18:00:00

