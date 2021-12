Mondeville Médiathèque Quai des Mondes Calvados, Mondeville Et si vous vous mettiez dans la peau du Chapelier fou ? Médiathèque Quai des Mondes Mondeville Catégories d’évènement: Calvados

Médiathèque Quai des Mondes, le samedi 22 janvier 2022 à 15:00

L’association Yumigami propose aux enfants de créer leur propre chapeau de Chapelier. Accessoire indispensable pour un goûter de non-anniversaire ! Atelier gratuit

Sur inscription. Nombre limité de places disponibles

Médiathèque Quai des Mondes 4 rue Calmette 14120 Mondeville

2022-01-22T15:00:00 2022-01-22T16:30:00

