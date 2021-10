Bréal-sous-Montfort Salle Pierre Jakez Hélias Bréal-sous-Montfort, Ille-et-Vilaine Et si vous veniez découvrir le Club des Entreprises de votre territoire ? Salle Pierre Jakez Hélias Bréal-sous-Montfort Catégories d’évènement: Bréal-sous-Montfort

Salle Pierre Jakez Hélias, 19 octobre 2021, Bréal-sous-Montfort.

Salle Pierre Jakez Hélias, le mardi 19 octobre à 18:30

Les 11, 19 et 26 octobre 2021, le Club des Entreprises du Pays de Brocéliande (CEPB) organise 3 soirées de découverte du Club pour les dirigeant.e.s d’entreprises du Pays de Brocéliande. Ces soirées sont organisées en partenariat avec la Communautés de communes Saint-Méen Montauban, Montfort Communauté et Brocéliande Communauté. Elles sont ouvertes à toutes les dirigeant.e.s d’entreprises du territoire qui souhaitent rencontrer et échanger avec d’autres entrepreneurs, rejoindre un réseau convivial ou encore partager leur expérience et promouvoir l’esprit d’entreprise sur le territoire. Dates et lieux : – Le 11 octobre à 18h30 à Saint-Onen-la-Chapelle (Salle Polyvalente) – Le 19 octobre à 18h30 à Bréal-sous-Montfort (salle P. Jakez hélias au Centre culturel – Pass sanitaire requis) – Le 26 octobre à 18h30 à Montfort-sur-Meu (Salle Juguet – Hôtel de Montfort Communauté)

Inscription obligatoire

