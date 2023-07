Et si vous passiez votre été à la bibliothèque ? Bibliothèque Benoîte Groult Paris, 12 juillet 2023, Paris.

Du mercredi 12 juillet 2023 au jeudi 31 août 2023 :

.Tout public. gratuit

On y est bien, il y fait bon ( notre établissement est climatisé ! ), il y a de quoi lire, découvrir, jouer… et emprunter des documents pour découvrir Paris et autres activités.

Vous préférez le plein

air ? On vous retrouve au jardin, les bras chargés de livres et de magazines,

tous les jeudis matin du 13 juillet au 31 août. Et pour bien démarrer ces

« bibliothèques hors les murs« , Bidouille se joint à nous ce jeudi 13 pour

une heure du conte au square Wyszynski.

Bibliothèque Benoîte Groult 25 Rue du Commandant René Mouchotte 75014 Paris

Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-benoite-groult-19532 +33143224218 bibliotheque.benoite-groult@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeBenoiteGroult/ https://www.facebook.com/BibliothequeBenoiteGroult/

D.R.