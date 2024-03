Et si vous participiez à la Course des cafés ? Parvis de l’hôtel de Ville Paris, dimanche 24 mars 2024.

Le dimanche 24 mars 2024

de 10h00 à 14h00

.Tout public. gratuit

Le 24 mars, une course insolite dans le centre de Paris verra s’affronter plus de 200 serveurs et serveuses. On peut les soutenir… mais on peut aussi y participer. À titre exceptionnel, la Ville fait gagner des dossards. On vous en dit plus !

Inventée au début du XXe siècle, la populaire course des garçons de café renaît à Paris sous une nouvelle appellation : la Course des cafés. L’idée de ce grand retour, après douze ans d’absence, est de valoriser le sport, l’eau de Paris et l’excellence du service à la française à quelques mois des Jeux olympiques et paralympiques.

L’objectif est simple : sur un parcours de deux kilomètres, il va falloir établir le meilleur temps en gardant son plateau – composé d’un verre d’eau, d’un café et d’un croissant – intact, sans rien renverser ni… rien manger. À l’arrivée, des juges contrôleront les niveaux des contenants et l’intégrité du plateau. C’est du sérieux !

Une compétition mixte

La compétition est actuellement ouverte aux femmes et aux hommes, professionnel(le)s, apprenti(e)s et stagiaires, qui peuvent s’inscrire jusqu’au 20 mars sur le site d’Eau de Paris.

Mais pour son grand retour, on vous propose de vous glisser parmi les quelque 200 serveurs et serveuses réunis pour tenter l’expérience ! Répondez à la question et vous serez peut-être tirés au sort. Quatre tabliers sont en jeu ! Tirage au sort prévu lundi 18 mars 2024.

PS : un indice se cache dans cet article…

La Course des cafés, de retour à Paris ! Le saviez-vous ?

Parvis de l’hôtel de Ville Parvis de l’Hôtel de ville 75004

Contact : https://www.paris.fr/pages/la-course-des-cafes-remise-a-flot-26191 https://www.eaudeparis.fr/course-des-cafes

LAPI / Roger-Viollet Passage de la course des garçons de café. Paris, place de l’Opéra, juillet 1941.