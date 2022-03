Et si vous larguiez les amarres ? Bibliothèque Benoîte Groult Paris Catégories d’évènement: île de France

Faites escale à la bibliothèque Benoîte Groult pour rencontrer les auteurs du livre “Et si vous larguiez les amarres ?”, le mardi 14 juin à 19h. Géraldine Van Parys, Mathieu Swine et leurs trois enfants sont partis voyager en famille et ils ne sont toujours pas revenus. Ils vous proposent de venir partager leur expérience et un itinéraire hors du commun. Comptoir de vente et séance de dédicaces après la rencontre. Bibliothèque Benoîte Groult 25 Rue du Commandant René Mouchotte Paris 75014

13 : Gaîté (Paris) (173m) 91 : Place de Catalogne (Paris) (96m)

Contact : 01 43 22 42 18 bibliotheque.benoite-groult@paris.fr

