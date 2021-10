île de France Et si vous deveniez Jardinier citoyen ? Catégorie d’évènement: île de France

Du 23 octobre au 31 décembre 2021

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 9h à 18h

gratuit

Votre aide sera la bienvenue pour aider les jardiniers citoyens à entretenir et à arroser leur permis de végétaliser tout au long de l’année ou ponctuellement ! Les permis de végétaliser sont des autorisations qui permettent à chacun et chacune de jardiner sur l’espace public, aux pieds des arbres, ou dans des jardinières hors sol ou en pleine terre… Par votre action auprès des jardiniers citoyens, vous contribuez à préserver des ilots de verdure au sein de Ville et à favoriser la biodiversité urbaine. Inscrivez-vous et nous vous mettrons en relation avec les jardiniers qui ont besoin d’un coup de main. Événements -> Autre événement Tout Paris 75000 Contact : https://www.paris.fr/pages/volontaires-de-paris-engagez-vous-6922 Événements -> Autre événement

