### En visite commentée, nous vous proposons de décrypter l’architecture et l’histoire de cette petite église, joyau de notre patrimoine. L’église Saint-Didier date de l’époque des Lumières. Reconstruite en 1769, bénie le 15 novembre 1771, jour de la Saint-Didier, elle a été classée au titre des Monument historiques en 1995. L’ensemble de l’édifice de style Louis XVI, d’influence baroque, est inspiré du grand art bordelais (hôtels particuliers, église Saint-Seurin). La paroisse se distingue par son clocher, sa façade d’entrée, son intérieur spacieux et lumineux, sa nef, son mobilier et son décor unique dont ses fonds baptismaux.

