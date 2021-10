Paris La Table des Matières île de France, Paris Et si vous cultiviez votre retraite ? La Table des Matières Paris Catégories d’évènement: île de France

Et si vous cultiviez votre retraite ? La Table des Matières, 21 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 21 octobre 2021

Atelier 3 : “De l’importance de la détente et de l’écoute de soi”, avec Julien MAZEAS psychothérapeute énergéticien. Cultiver sa retraite : 5 ateliers d’échanges pour partager des idées, des hobbies, des souhaits, des pratiques qui peuvent vous aider à voir la vie du bon côté et enrichir votre quotidien. Atelier 3 : “De l’importance de la détente et de l’écoute de soi”, avec Julien MAZEAS, psychothérapeute énergéticien. Information et inscriptions à la Table des Matières et par mail à contact.latabledesmatieres@gmail.com.

Réservé aux adhérents de l’association (15 € l’année). Animations -> Atelier / Cours La Table des Matières 51 rue de l’Abbé Carton Paris 75014 Contact :La Table des Matières contact.latabledesmatieres@gmail.com http://www.latabledesmatieres.org/483-2/ https://www.facebook.com/latabledesmatieres75014 contact.latabledesmatieres@gmail.com Animations -> Atelier / Cours Solidaire

