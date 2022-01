Et si vous boostiez votre santé ? Maison du lien social Cornebarrieu Catégories d’évènement: Cornebarrieu

Haute-Garonne

Et si vous boostiez votre santé ? Maison du lien social, 24 mars 2022, Cornebarrieu. Et si vous boostiez votre santé ?

Maison du lien social, le jeudi 24 mars à 10:00 Sur inscription auprès de la Maison du Lien Social. Pass vaccinal obligatoire.

Atelier de prévention en partenariat avec la CAMIEG, réservé aux plus de 60 ans. Maison du lien social 29 avenue de Versailles, Cornebarrieu Cornebarrieu Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-24T10:00:00 2022-03-24T11:00:00

Détails Catégories d’évènement: Cornebarrieu, Haute-Garonne Autres Lieu Maison du lien social Adresse 29 avenue de Versailles, Cornebarrieu Ville Cornebarrieu lieuville Maison du lien social Cornebarrieu Departement Haute-Garonne

Maison du lien social Cornebarrieu Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cornebarrieu/

Et si vous boostiez votre santé ? Maison du lien social 2022-03-24 was last modified: by Et si vous boostiez votre santé ? Maison du lien social Maison du lien social 24 mars 2022 Cornebarrieu Maison du lien social Cornebarrieu

Cornebarrieu Haute-Garonne