ET SI TU DANSES Maison de quartier Joseph Kosma, 19 mars 2022, GUYANCOURT.

ET SI TU DANSES

Maison de quartier Joseph Kosma, le samedi 19 mars à 10:00

Le personnage entre en scène et cherche quelque chose : une boîte, cachée lorsqu’il était enfant, qui contient toutes les choses qui étaient importantes pour lui. Mais il ne se souvient plus de sa cachette. Il sollicite alors l’aide des enfants. En échange, il va leur faire vivre ses voyages, leur offrir des histoires et des paysages, leur faire découvrir ce qui les entoure et qu’ils croyaient connaître. S’adressant pour la première fois aux enfants, la chorégraphe et danseuse Marion Lévy s’associe à l’autrice Mariette Navarro et à Joachim Olaya pour imaginer un spectacle interactif. Ensemble, public et interprète transformeront ainsi petit à petit l’espace qui les entoure, mélangeront l’imaginaire et la réalité, inventeront le chemin de leur propre danse. Séances scolaires : vendredi 18 et lundi 21 mars à 9h45 et 14h15. Dans le cadre du festival Odyssées en Yvelines Compagnie Didascalie – Marion Lévy Conception Marion Lévy, Joachim Olaya Texte et dramaturgie Mariette Navarro Avec Stanislas Siwiorek Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

A partir de 3,50€

Danse / Tout public dès 4 ans Un spectacle interactif évoluant au gré des envies et des émotions du jeune public pour aider un adulte à retrouver ses trésors d’enfant.

Maison de quartier Joseph Kosma 4 place Jacques Brel GUYANCOURT



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T10:00:00 2022-03-19T12:00:00