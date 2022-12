Et si tu danses Bourges Bourges Catégories d’évènement: Bourges

Cher

Et si tu danses Bourges, 7 janvier 2023, Bourges . Et si tu danses 34 Rue Henri Sellier Bourges Cher

2023-01-07 – 2023-01-07 Bourges

Cher Bourges Poucet est maintenant adulte. Il est ramasseur de pierres pour éviter de se perdre comme dans son enfance. En arrivant à la Maison de la Culture, il se rend compte que c’est ici que toute son histoire a commencé. Il a besoin des enfants pour retrouver le chemin de ses souvenirs, de ses peurs et de ses joies. Avec simplicité et élégance, le danseur Stanislas Siwiorek instaure une complicité avec les tout-petits et les entraîne, de façon ludique, dans l’imaginaire. Conçue par la chorégraphe et danseuse Marion Lévy et écrit par Mariette Navarro, cette création interactive entre danse et théâtre séduit par son dépouillement et par le dialogue joyeux qui s’invente, différent à chaque représentation, entre le danseur et les petits spectateurs. Rafraîchissant ! Chaussez vos bottes de sept lieues et partez sur les traces du petit Poucet, version XXIe siècle ! m.legoff@mcbourges.com +33 2 48 67 74 74 http://mcbourges.com/ MCB

Bourges

