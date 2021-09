Lille Palais des Beaux-Arts de Lille Lille, Nord “Et si tout finissait bien…” par Yves Citton, Vinciane Despret, Alice Zeniter Palais des Beaux-Arts de Lille Lille Catégories d’évènement: Lille

Palais des Beaux-Arts de Lille, le samedi 6 novembre à 16:45

Nous avons peine à penser un avenir pour l’humanité qui « finisse bien ». Lucidité ? Réalisme ? Nous nous inquiétons d’un état du monde contre lequel nous nous sentons impuissants parce qu’il nous paraît indépassable. Et si c’était parce que nous adhérons à des fictions qui rendent ces changements inenvisageables ? Nous sommes ainsi entourés de récits qui norment nos modes de vie et nous empêchent d’en changer. Et s’il fallait d’abord inventer des contre-fictions ? Dépeindre des modes de vie alternatifs afin de révolutionner en profondeur notre rapport au réel économique et politique ?

Gratuit. Entrée libre sans réservation

2021-11-06T16:45:00 2021-11-06T18:45:00

