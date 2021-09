Vannes Archives départementales du Morbihan Morbihan, Vannes Et si tout ce que vous pensiez savoir sur le Moyen Age était faux Archives départementales du Morbihan Vannes Catégories d’évènement: Morbihan

Archives départementales du Morbihan, le dimanche 19 septembre à 14:00

Chaque panneau se propose de déconstruire un cliché sur le Moyen Âge et est illustré par les patrimoines archéologique, archivistique, bâti et mobilier du Morbihan. Un zoom y présente également une technique, une pratique ou une discipline scientifique pour approfondir la découverte de la période médiévale. Différents ateliers pratiques et numériques seront proposés : atelier de calligraphie, quiz numériques et jeux médiévaux en bois.

Entrée libre. Pass sanitaire obligatoire.

L’exposition s’attache à mettre en valeur la diversité du patrimoine médiéval départemental. Archives départementales du Morbihan 80, rue des Vénètes, 56000, Vannes Vannes Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

