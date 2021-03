Angers CCI Maine-et-Loire Angers Et si tous, nous anticipions une prochaine crise ? CCI Maine-et-Loire Angers Catégorie d’évènement: Angers

Et si tous, nous anticipions une prochaine crise ?

CCI Maine-et-Loire, le jeudi 15 avril à 09:00

La crise sanitaire que nous traversons a durement impacté toutes nos organisations, notre industrie, nos services, mais également notre vie quotidienne. Aujourd’hui, nous faisons face à une pandémie mondiale, mais demain, comment se prémunir d’autres risques ? Comment se préparer ? Ne faut-il pas intégrer la gestion de crise dans nos organisations pour mieux y faire face ? Apprendre à gérer les incertitudes ? Plus d’informations sur [[https://www.cnam-paysdelaloire.fr/actualites/et-si-tous-nous-anticipions-une-prochaine-crise–1128379.kjsp](https://www.cnam-paysdelaloire.fr/actualites/et-si-tous-nous-anticipions-une-prochaine-crise–1128379.kjsp)](https://www.cnam-paysdelaloire.fr/actualites/et-si-tous-nous-anticipions-une-prochaine-crise–1128379.kjsp) Et flyer [https://www.cnam-paysdelaloire.fr/medias/fichier/2103-flyera5-seminaire-ihie_1616055867859-pdf?ID_FICHE=1056757&INLINE=FALSE](https://www.cnam-paysdelaloire.fr/medias/fichier/2103-flyera5-seminaire-ihie_1616055867859-pdf?ID_FICHE=1056757&INLINE=FALSE)

Inscription gratuite

Cette rencontre, qui aura lieu le 15 avril en visioconférence, propose des témoignages d’experts en gestion de crise, des retours d’expériences et un focus sur les évolutions réglementaires. CCI Maine-et-Loire 8, Bd du roi René CS 60626 49006 Angers cedex 01 Angers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-04-15T09:00:00 2021-04-15T16:30:00

