Langon Ille-et-Vilaine Langon Visites commentées de l’église Sts Pierre et Paul, de la chapelle Ste Agathe,de l’ancien domaine de la Papillonays devenue mairie avec exposition du cadastre Napoléonien,et flânerie en 12 haltes dans l’ancien bourg de Langon.

Expositions “à un détail près” dans l’église, exposition photographique d’un florilège de Vénus dans square de la mairie a.leroux@langon35.bzh +33 6 13 28 48 09 http://langon35.bzh/ Visites commentées de l’église Sts Pierre et Paul, de la chapelle Ste Agathe,de l’ancien domaine de la Papillonays devenue mairie avec exposition du cadastre Napoléonien,et flânerie en 12 haltes dans l’ancien bourg de Langon.

dernière mise à jour : 2021-07-28 par OT – PAYS DE REDON

