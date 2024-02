Et si on sortait pendant les vacances d’hiver? Pont-Sainte-Maxence, mardi 27 février 2024.

Lors de chaque période de petites vacances scolaires, l’équipe de la bibliothèque propose une programmation riche et ludique pour vos enfants.

Ces vacances d’hiver ne feront pas exception à la règle. Des animations sur le thème des Jeux Olympiques vous seront proposées dès le 27 février:

Lecture de contes

Spectacle Héraclès, le tueur de monstres

Jeu Questions pour un champion olympique

Séances de jeux vidéo sur PS4 ou Nintendo Switch

Atelier créatif

Puzzle participatif

Jeux de société

La plupart des animations sont gratuites mais nécessitent une inscription. Pensez à réserver votre place auprès de la bibliothèque au 03 44 31 71 71 ou par mail à bibliotheque@pontsaintemaxence.fr. 00 0 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-27

fin : 2024-03-08

5 Rue Théophile Richard

Pont-Sainte-Maxence 60700 Oise Hauts-de-France bibliotheque@pontsaintemaxence.fr

