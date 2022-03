ET SI ON SER MARIAIT ? THÉÂTRE COMÉDIE Vittel Vittel Catégories d’évènement: Vittel

ET SI ON SER MARIAIT ? THÉÂTRE COMÉDIE Vittel, 29 avril 2022, Vittel. Espace Alhambra 223 rue de Metz

2022-04-29 20:30:00 – 22:00:00

15 EUR Théâtre comédie – A l'approche de souffler ses trente ans, Flore, psychologue, coule une vie paisible avec Paul, jusqu'au jour où ce dernier décide de lui poser la question fatidique "et si on se mariait ?" animations@ville-vittel.fr +33 3 29 08 16 59

Espace Alhambra 223 rue de Metz Vittel

