Et si on se retrouvait en conscience ? Holom Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Et si on se retrouvait en conscience ? Holom, 30 avril 2022, Bordeaux. Et si on se retrouvait en conscience ?

Holom, le samedi 30 avril à 10:00

### Le moment est venu de se retrouver ! L’idée de ces ateliers (qui m’a été soufflée durant mon sommeil) est de se rencontrer, d’échanger, créer un cercle, avec des personnes partageant un interêt important pour la spiritualité (au sens large) et/ou ayant des capacités extra-sensorielles. A travers mes consultations et par expérience personnelle, je constate qu’il est encore assez rare que l’on puisse librement parler autour de soi du monde de l’invisible et de toutes les expériences extraordinaires qui peuplent nos vies. J’ai le souhait de faciliter ces moments pendant lesquels chacun peut s’exprimer sur ces dons, ses capacités, ou son hypersensibilité, en toute confiance, joie, bienveillance, et accueil. Cet atelier aura aussi pour but de renforcer et développer ces capacités, de créer de l’entraide et du soutien. Les ateliers seront aidés de méditations guidées, de reconnexion à son enfant intérieur et bien d’autres choses, en fonction du moment et du groupe. Vous pouvez apporter une couverture. Au plaisir de vous voir et de créer un puissant moment de joie, de légereté, de partage, de bienveillance et d’Amour. L’atelier est limité à 7 personnes. Merci de m’envoyer un message ou de m’appeler pour vous inscrire. Le tarif est de 25 euros (pas de CB) [Pauline Vallon](https://hypnose-bordeaux-paulinevallon.com/qui-suis-je/) : 06 81 84 19 55 [[paulinevallonhypnose@gmail.com](mailto:paulinevallonhypnose@gmail.com)](mailto:paulinevallonhypnose@gmail.com)

Sur inscription, 25 €

Un atelier pour se retrouver autour de la spiritualité Holom 91 rue Camille Sauvageau 33800 Bordeaux Bordeaux Bordeaux Sud Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-30T10:00:00 2022-04-30T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Holom Adresse 91 rue Camille Sauvageau 33800 Bordeaux Ville Bordeaux lieuville Holom Bordeaux Departement Gironde

Holom Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Et si on se retrouvait en conscience ? Holom 2022-04-30 was last modified: by Et si on se retrouvait en conscience ? Holom Holom 30 avril 2022 bordeaux Holom Bordeaux

Bordeaux Gironde