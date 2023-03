Et si on se racontait des histoires ? Clément Bouscarel, conteur-paysan. Salle Gaillard Latouille-Lentillac Catégories d’Évènement: Latouille-Lentillac

Lot Pour tous les spectateurs, participation libre (pour les frais engagés)… vivement souhaitée… Conteur-paysan, nous sommes obligés de le croire sur parole

Ces deux métiers sont très liés. Lui-même précise : « paysan, ce n’est pas un métier, c’est un art de vivre. »

Le jour, je m’occupe de ma ferme située à Creysse, dans le Haut Quercy et le soir, je vous raconte les contes de mon pays, en français et en occitan. » ©FermeBouscarel

