A l'approche de souffler ses trente ans, Flore, psychologue, coule une vie paisible avec Paul, jusqu'au jour où ce dernier décide de lui poser la question fatidique : Et si on se mariait ?. Elle dit "Oui" et le marathon est lancé ! Max, ami du couple et "chômeur de l'amour", les accompagne dans ce parcours du combattant pleins de rebondissements. Mais au final, vont-ils vraiment aller au bout de l'aventure et se dire "Oui" pour la vie ?

ET SI ON SE MARIAIT ?
LE MELO D'AMELIE PARIS
4 rue Marie Stuart 75002
10 février 2023 au 29 avril 2023
Tarif : 28.6 euros

Mais au final, vont-ils vraiment aller au bout de l'aventure et se dire "Oui" pour la vie ?

Lieu: LE MELO D'AMELIE
Adresse: 4 rue Marie Stuart
Ville: PARIS
Tarif: 28.6 euros

