Et si on s’ ̎ a-musées ̎ ? – Sur les pas d’un découvreur Hôtel Dubocage de Bléville Le Havre Catégories d’évènement: Le Havre

Seine-Maritime

Et si on s’ ̎ a-musées ̎ ? – Sur les pas d’un découvreur Hôtel Dubocage de Bléville, 14 mai 2022, Le Havre. Et si on s’ ̎ a-musées ̎ ? – Sur les pas d’un découvreur

Hôtel Dubocage de Bléville, le samedi 14 mai à 19:00

Partez à l’assaut des mers et des océans en voguant sur le sillage de la frégate de Michel Joseph Dubocage sur un grand plateau de jeu. Rendez-vous en Chine en passant par le Cap Horn et rapportez de vos escales des produits exotiques en les échangeant contre des marchandises embarquées dans le port du Havre. Le but du jeu est d’être, à l’arrivée de ce grand voyage, le joueur le plus riche en marchandises et produits en provenance des pays visités.

Entrée libre

Venez revivre le grand voyage de Michel Joseph Dubocage jusqu’en Chine. Méfiez-vous des pirates, évitez le scorbut, parez-vous contre les coups de vent et soyez fin négociateur. A vous de jouer! Hôtel Dubocage de Bléville 1 rue Jérôme Bellamarto, 76600 Le Havre Le Havre Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Le Havre, Seine-Maritime Autres Lieu Hôtel Dubocage de Bléville Adresse 1 rue Jérôme Bellamarto, 76600 Le Havre Ville Le Havre lieuville Hôtel Dubocage de Bléville Le Havre Departement Seine-Maritime

Hôtel Dubocage de Bléville Le Havre Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-havre/

Et si on s’ ̎ a-musées ̎ ? – Sur les pas d’un découvreur Hôtel Dubocage de Bléville 2022-05-14 was last modified: by Et si on s’ ̎ a-musées ̎ ? – Sur les pas d’un découvreur Hôtel Dubocage de Bléville Hôtel Dubocage de Bléville 14 mai 2022 Hôtel Dubocage de Bléville Le Havre le havre

Le Havre Seine-Maritime