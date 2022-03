Et si on s’ ̎ a-musées ̎ ? – • Black Jack vs Michel Joseph Dubocage Hôtel Dubocage de Bléville Le Havre Catégories d’évènement: Le Havre

Hôtel Dubocage de Bléville, le samedi 14 mai à 19:00 Entrée libre

Pirate contre corsaire… faites vos jeux ! Michel Joseph Dubocage vous fera-t-il gagner ? Venez tenter votre chance, lancez la roue, jouez ! Hôtel Dubocage de Bléville 1 rue Jérôme Bellamarto, 76600 Le Havre Le Havre Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T23:00:00

