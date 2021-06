Et si on (RE)partait à la montagne ? Ancelle, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Ancelle.

Et si on (RE)partait à la montagne ?

du samedi 17 juillet au samedi 24 juillet à Ancelle

Dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale, la Commune organise un séjour dont la thématique préservation de l’environnement en constituerait l’axe principal. L’opération « Séjour à la Montagne 2020 » fut une réussite des plus totale. Il nous a semblé évident de renouveler cette opération pour 2021. Rappelons qu’un accueil de loisirs même modeste comme le nôtre, a une finalité éducative et transmet des valeurs inscrites dans une démarche citoyenne, autour d’un projet axé sur l’environnement. Il sera axé autour de la découverte de l’environnement et la préservation de celui-ci. Différents objectifs constituent le projet pédoagique : – Mise en place d’un protocole sanitaire, – Prix du séjour préférentiel permettant un accès à tous les enfants candidats, – Qualité et finalité des animations proposées, – Organisation et répartition des temps tout au long de la journée (temps d’animation, d’activités, d’étude et de réflexion sur le thème de l’environnement, activités ludiques, manuelles et créatives également pour l’élaboration du projet). Cette nouvelle opération sera l’occasion de renforcer l’apprentissage des gestes et actions individuelles que chacun peut mener dès le plus jeune âge pour la préservation de l’environnement. Des activités de plein air associeront les déplacements et la découverte du patrimoine (course d’orientation, randonnée pédestre, cycliste…). Des ateliers « activités civiques » liées aux recyclage des déchets, étude sur la biodiversité et visites d’écosystèmes seront également prévues.

La Commune de Domessargues dans le cadre de sa politique Enfance Jeunesse propose au travers de son centre de loisirs un séjour à la montagne.

