Nous vous proposons de visiter le vieux Roussillon et ainsi remonter le temps aux travers des différentes époques guidé par les membres costumés de l’association de l’Édit dont le but est de promouvoir l’édit promulguant le 1er janvier, premier jour de l’année signé en 1564 par Charles IX et Catherine De Medicis à Roussillon.

Nous vous proposons de visiter le vieux Roussillon et ainsi remonter le temps aux travers des différentes époques guidé par la cour de Charles IX. Château de Roussillon 4, place de l’édit, 38150 Roussillon, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Roussillon Isère

