Et si on rejouait l’histoire ? Centre d’animation Reynerie Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Et si on rejouait l’histoire ? Centre d’animation Reynerie, 2 mars 2022, Toulouse. Et si on rejouait l’histoire ?

Centre d’animation Reynerie, le mercredi 2 mars à 15:00

### Théâtre jeune public **Cie Folies Passagères** **Dès 5 ans** Violette est une enfant qui se pose beaucoup de questions. Qu’est-ce qu’être une fille ? Un garçon ? Est-ce qu’on peut choisir ? Et si je me sens fille, est-ce que je suis obligée de…? Grâce au public et aux livres de la bibliothèque, elle mène l’enquête, se transforme en princesses et en chevaliers ridicules, traverse des montagnes d’émotions ! Ce spectacle pour petits et grands lutte contre les stéréotypes de genre dès l’enfance en proposant avec humour des clés pour tendre vers plus d’égalité. Sa forme interactive se veut innovante en adaptant les techniques du Théâtre-Forum à l’album jeunesse Rose bonbon d’Adela Turin et Nella Bosnia (1975). Les enfants débattent, montent sur scène pour improviser une fin au livre conté et ainsi s’approprier des stratégies pour faire face au sexisme. **De et avec** Marie Ramel dite Marilableu / **Musique** Les Trash Croutes / **Costume** Kantuta Varley / **Création graphique** Suzanne Cardinal ### En lien avec le spectacle Atelier enfants sur les questions d’égalité des genres jeu. 3 mar. – 14h Marilableu proposera aux enfants d’observer de manière ludique en quoi leur vie est teintée de stéréotypes de genres afin de mieux les déconstruire.

Tarif D

Culture Centre d’animation Reynerie 3 Place André Abbal, 31100 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-02T15:00:00 2022-03-02T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Centre d’animation Reynerie Adresse 3 Place André Abbal, 31100 Toulouse, France Ville Toulouse lieuville Centre d’animation Reynerie Toulouse Departement Haute-Garonne

Centre d’animation Reynerie Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Et si on rejouait l’histoire ? Centre d’animation Reynerie 2022-03-02 was last modified: by Et si on rejouait l’histoire ? Centre d’animation Reynerie Centre d’animation Reynerie 2 mars 2022 Centre d’animation Reynerie Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne