Et si on préparait ensemble la fête de la famille Cugnaux

Et si on préparait ensemble la fête de la famille Cugnaux, 19 janvier 2022, . Et si on préparait ensemble la fête de la famille

du mercredi 19 janvier au lundi 11 juillet à Cugnaux

Chaque année, les équipes des centres sociaux de la ville organisent la fête de la famille. Il est important pour eux d’être au plus près de vos attentes, de vos souhaits et de vos idées, alors quoi de mieux que de la préparer et de l’animer ensemble. Votre aide est précieuse et elle peut prendre plusieurs formes : → soit pour la préparation de la fête, en amont, sur des temps d’échanges : Merci de nous donner vos disponibilités en terme de jours et d’horaires pour organiser les futures rencontres. → soit pour le jour J, en coanimant ou en animant un atelier : Merci de nous faire part de vos souhaits et si vous avez des savoir-faire à partager sur un domaine particulier. Chaque année, les équipes des centres sociaux de la ville organisent la fête de la famille. Il est important pour eux d’être au plus près de vos attentes, de vos souhaits et de vos […] Cugnaux Cugnaux , Cugnaux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-19T01:00:00 2022-01-19T00:59:00;2022-01-20T01:00:00 2022-01-20T00:59:00;2022-01-21T01:00:00 2022-01-21T00:59:00;2022-01-22T01:00:00 2022-01-22T00:59:00;2022-01-23T01:00:00 2022-01-23T00:59:00;2022-01-24T01:00:00 2022-01-24T00:59:00;2022-01-25T01:00:00 2022-01-25T00:59:00;2022-01-26T01:00:00 2022-01-26T00:59:00;2022-01-27T01:00:00 2022-01-27T00:59:00;2022-01-28T01:00:00 2022-01-28T00:59:00;2022-01-29T01:00:00 2022-01-29T00:59:00;2022-01-30T01:00:00 2022-01-30T00:59:00;2022-01-31T01:00:00 2022-01-31T00:59:00;2022-02-01T01:00:00 2022-02-01T00:59:00;2022-02-02T01:00:00 2022-02-02T00:59:00;2022-02-03T01:00:00 2022-02-03T00:59:00;2022-02-04T01:00:00 2022-02-04T00:59:00;2022-02-05T01:00:00 2022-02-05T00:59:00;2022-02-06T01:00:00 2022-02-06T00:59:00;2022-02-07T01:00:00 2022-02-07T00:59:00;2022-02-08T01:00:00 2022-02-08T00:59:00;2022-02-09T01:00:00 2022-02-09T00:59:00;2022-02-10T01:00:00 2022-02-10T00:59:00;2022-02-11T01:00:00 2022-02-11T00:59:00;2022-02-12T01:00:00 2022-02-12T00:59:00;2022-02-13T01:00:00 2022-02-13T00:59:00;2022-02-14T01:00:00 2022-02-14T00:59:00;2022-02-15T01:00:00 2022-02-15T00:59:00;2022-02-16T01:00:00 2022-02-16T00:59:00;2022-02-17T01:00:00 2022-02-17T00:59:00;2022-02-18T01:00:00 2022-02-18T00:59:00;2022-02-19T01:00:00 2022-02-19T00:59:00;2022-02-20T01:00:00 2022-02-20T00:59:00;2022-02-21T01:00:00 2022-02-21T00:59:00;2022-02-22T01:00:00 2022-02-22T00:59:00;2022-02-23T01:00:00 2022-02-23T00:59:00;2022-02-24T01:00:00 2022-02-24T00:59:00;2022-02-25T01:00:00 2022-02-25T00:59:00;2022-02-26T01:00:00 2022-02-26T00:59:00;2022-02-27T01:00:00 2022-02-27T00:59:00;2022-02-28T01:00:00 2022-02-28T00:59:00;2022-03-01T01:00:00 2022-03-01T00:59:00;2022-03-02T01:00:00 2022-03-02T00:59:00;2022-03-03T01:00:00 2022-03-03T00:59:00;2022-03-04T01:00:00 2022-03-04T00:59:00;2022-03-05T01:00:00 2022-03-05T00:59:00;2022-03-06T01:00:00 2022-03-06T00:59:00;2022-03-07T01:00:00 2022-03-07T00:59:00;2022-03-08T01:00:00 2022-03-08T00:59:00;2022-03-09T01:00:00 2022-03-09T00:59:00;2022-03-10T01:00:00 2022-03-10T00:59:00;2022-03-11T01:00:00 2022-03-11T00:59:00;2022-03-12T01:00:00 2022-03-12T00:59:00;2022-03-13T01:00:00 2022-03-13T00:59:00;2022-03-14T01:00:00 2022-03-14T00:59:00;2022-03-15T01:00:00 2022-03-15T00:59:00;2022-03-16T01:00:00 2022-03-16T00:59:00;2022-03-17T01:00:00 2022-03-17T00:59:00;2022-03-18T01:00:00 2022-03-18T00:59:00;2022-03-19T01:00:00 2022-03-19T00:59:00;2022-03-20T01:00:00 2022-03-20T00:59:00;2022-03-21T01:00:00 2022-03-21T00:59:00;2022-03-22T01:00:00 2022-03-22T00:59:00;2022-03-23T01:00:00 2022-03-23T00:59:00;2022-03-24T01:00:00 2022-03-24T00:59:00;2022-03-25T01:00:00 2022-03-25T00:59:00;2022-03-26T01:00:00 2022-03-26T00:59:00;2022-03-27T01:00:00 2022-03-27T01:59:00;2022-03-28T01:00:00 2022-03-28T00:59:00;2022-03-29T01:00:00 2022-03-29T00:59:00;2022-03-30T01:00:00 2022-03-30T00:59:00;2022-03-31T01:00:00 2022-03-31T00:59:00;2022-04-01T01:00:00 2022-04-01T00:59:00;2022-04-02T01:00:00 2022-04-02T00:59:00;2022-04-03T01:00:00 2022-04-03T00:59:00;2022-04-04T01:00:00 2022-04-04T00:59:00;2022-04-05T01:00:00 2022-04-05T00:59:00;2022-04-06T01:00:00 2022-04-06T00:59:00;2022-04-07T01:00:00 2022-04-07T00:59:00;2022-04-08T01:00:00 2022-04-08T00:59:00;2022-04-09T01:00:00 2022-04-09T00:59:00;2022-04-10T01:00:00 2022-04-10T00:59:00;2022-04-11T01:00:00 2022-04-11T00:59:00;2022-04-12T01:00:00 2022-04-12T00:59:00;2022-04-13T01:00:00 2022-04-13T00:59:00;2022-04-14T01:00:00 2022-04-14T00:59:00;2022-04-15T01:00:00 2022-04-15T00:59:00;2022-04-16T01:00:00 2022-04-16T00:59:00;2022-04-17T01:00:00 2022-04-17T00:59:00;2022-04-18T01:00:00 2022-04-18T00:59:00;2022-04-19T01:00:00 2022-04-19T00:59:00;2022-04-20T01:00:00 2022-04-20T00:59:00;2022-04-21T01:00:00 2022-04-21T00:59:00;2022-04-22T01:00:00 2022-04-22T00:59:00;2022-04-23T01:00:00 2022-04-23T00:59:00;2022-04-24T01:00:00 2022-04-24T00:59:00;2022-04-25T01:00:00 2022-04-25T00:59:00;2022-04-26T01:00:00 2022-04-26T00:59:00;2022-04-27T01:00:00 2022-04-27T00:59:00;2022-04-28T01:00:00 2022-04-28T00:59:00;2022-04-29T01:00:00 2022-04-29T00:59:00;2022-04-30T01:00:00 2022-04-30T00:59:00;2022-05-01T01:00:00 2022-05-01T00:59:00;2022-05-02T01:00:00 2022-05-02T00:59:00;2022-05-03T01:00:00 2022-05-03T00:59:00;2022-05-04T01:00:00 2022-05-04T00:59:00;2022-05-05T01:00:00 2022-05-05T00:59:00;2022-05-06T01:00:00 2022-05-06T00:59:00;2022-05-07T01:00:00 2022-05-07T00:59:00;2022-05-08T01:00:00 2022-05-08T00:59:00;2022-05-09T01:00:00 2022-05-09T00:59:00;2022-05-10T01:00:00 2022-05-10T00:59:00;2022-05-11T01:00:00 2022-05-11T00:59:00;2022-05-12T01:00:00 2022-05-12T00:59:00;2022-05-13T01:00:00 2022-05-13T00:59:00;2022-05-14T01:00:00 2022-05-14T00:59:00;2022-05-15T01:00:00 2022-05-15T00:59:00;2022-05-16T01:00:00 2022-05-16T00:59:00;2022-05-17T01:00:00 2022-05-17T00:59:00;2022-05-18T01:00:00 2022-05-18T00:59:00;2022-05-19T01:00:00 2022-05-19T00:59:00;2022-05-20T01:00:00 2022-05-20T00:59:00;2022-05-21T01:00:00 2022-05-21T00:59:00;2022-05-22T01:00:00 2022-05-22T00:59:00;2022-05-23T01:00:00 2022-05-23T00:59:00;2022-05-24T01:00:00 2022-05-24T00:59:00;2022-05-25T01:00:00 2022-05-25T00:59:00;2022-05-26T01:00:00 2022-05-26T00:59:00;2022-05-27T01:00:00 2022-05-27T00:59:00;2022-05-28T01:00:00 2022-05-28T00:59:00;2022-05-29T01:00:00 2022-05-29T00:59:00;2022-05-30T01:00:00 2022-05-30T00:59:00;2022-05-31T01:00:00 2022-05-31T00:59:00;2022-06-01T01:00:00 2022-06-01T00:59:00;2022-06-02T01:00:00 2022-06-02T00:59:00;2022-06-03T01:00:00 2022-06-03T00:59:00;2022-06-04T01:00:00 2022-06-04T00:59:00;2022-06-05T01:00:00 2022-06-05T00:59:00;2022-06-06T01:00:00 2022-06-06T00:59:00;2022-06-07T01:00:00 2022-06-07T00:59:00;2022-06-08T01:00:00 2022-06-08T00:59:00;2022-06-09T01:00:00 2022-06-09T00:59:00;2022-06-10T01:00:00 2022-06-10T00:59:00;2022-06-11T01:00:00 2022-06-11T00:59:00;2022-06-12T01:00:00 2022-06-12T00:59:00;2022-06-13T01:00:00 2022-06-13T00:59:00;2022-06-14T01:00:00 2022-06-14T00:59:00;2022-06-15T01:00:00 2022-06-15T00:59:00;2022-06-16T01:00:00 2022-06-16T00:59:00;2022-06-17T01:00:00 2022-06-17T00:59:00;2022-06-18T01:00:00 2022-06-18T00:59:00;2022-06-19T01:00:00 2022-06-19T00:59:00;2022-06-20T01:00:00 2022-06-20T00:59:00;2022-06-21T01:00:00 2022-06-21T00:59:00;2022-06-22T01:00:00 2022-06-22T00:59:00;2022-06-23T01:00:00 2022-06-23T00:59:00;2022-06-24T01:00:00 2022-06-24T00:59:00;2022-06-25T01:00:00 2022-06-25T00:59:00;2022-06-26T01:00:00 2022-06-26T00:59:00;2022-06-27T01:00:00 2022-06-27T00:59:00;2022-06-28T01:00:00 2022-06-28T00:59:00;2022-06-29T01:00:00 2022-06-29T00:59:00;2022-06-30T01:00:00 2022-06-30T00:59:00;2022-07-01T01:00:00 2022-07-01T00:59:00;2022-07-02T01:00:00 2022-07-02T00:59:00;2022-07-03T01:00:00 2022-07-03T00:59:00;2022-07-04T01:00:00 2022-07-04T00:59:00;2022-07-05T01:00:00 2022-07-05T00:59:00;2022-07-06T01:00:00 2022-07-06T00:59:00;2022-07-07T01:00:00 2022-07-07T00:59:00;2022-07-08T01:00:00 2022-07-08T00:59:00;2022-07-09T01:00:00 2022-07-09T00:59:00;2022-07-10T01:00:00 2022-07-10T00:59:00;2022-07-11T01:00:00 2022-07-11T00:59:00

Détails Autres Lieu Cugnaux Adresse Cugnaux , Cugnaux lieuville Cugnaux

Cugnaux https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//