Et si on partait en vacances ? Tonneins Tonneins Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Tonneins

Et si on partait en vacances ? Tonneins, 23 avril 2022, Tonneins. Et si on partait en vacances ? Le Point Commun, Centre Socioculturel Avenue François Mitterrand Tonneins

2022-04-23 14:00:00 – 2022-04-23 17:00:00 Le Point Commun, Centre Socioculturel Avenue François Mitterrand

Tonneins Lot-et-Garonne EUR – Espace Famille (Centres de Loisirs, colos, Aides départ en vacances…)

– Espace Jeunes (Séjours autonomes France/Europe, Colos…)

– Espace Prévention (Assurance, baignade, sexualité…)

– Espace Animations (Ludothèque, Mange-Livres…)

– Espace Gourmand (Buvette, Pancake, Pop Corn…)

Ouvert à tous. Espace Jeunes (Séjours autonomes France/Europe, Colos…), Espace Animations (Ludothèque, Mange-Livres…), Espace Gourmand (Buvette, Pancake, Pop Corn…) etc. Ouvert à tous. +33 5 53 89 31 63 – Espace Famille (Centres de Loisirs, colos, Aides départ en vacances…)

– Espace Jeunes (Séjours autonomes France/Europe, Colos…)

– Espace Prévention (Assurance, baignade, sexualité…)

– Espace Animations (Ludothèque, Mange-Livres…)

– Espace Gourmand (Buvette, Pancake, Pop Corn…)

Ouvert à tous. Le Point Commun

Le Point Commun, Centre Socioculturel Avenue François Mitterrand Tonneins

dernière mise à jour : 2022-04-08 par

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Tonneins Autres Lieu Tonneins Adresse Le Point Commun, Centre Socioculturel Avenue François Mitterrand Ville Tonneins lieuville Le Point Commun, Centre Socioculturel Avenue François Mitterrand Tonneins Departement Lot-et-Garonne

Tonneins Tonneins Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tonneins/

Et si on partait en vacances ? Tonneins 2022-04-23 was last modified: by Et si on partait en vacances ? Tonneins Tonneins 23 avril 2022 Lot-et-Garonne Tonneins

Tonneins Lot-et-Garonne