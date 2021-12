Sainte-Rose Collège Bois Rada Sainte-Rose Et si on parlait “Manga” ! (Atelier et exposition autour du Manga) Collège Bois Rada Sainte-Rose Catégorie d’évènement: Sainte-Rose

Et si on parlait “Manga” ! (Atelier et exposition autour du Manga) Collège Bois Rada, 20 janvier 2022, Sainte-Rose. Et si on parlait “Manga” ! (Atelier et exposition autour du Manga)

Collège Bois Rada, le jeudi 20 janvier 2022 à 16:00

**Et si on parlait “Manga” !** Atelier de dessin et exposition autour du Manga, animés par l’association _”Les Nakama créoles”_.

Nombre limité de place. Gestes barrières et port du masque, obligatoires.

Découverte de l’univers “Manga” : atelier de dessin, exposition Collège Bois Rada La Boucan 97115 Sainte Rose Sainte-Rose La Boucan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-20T16:00:00 2022-01-20T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Sainte-Rose Autres Lieu Collège Bois Rada Adresse La Boucan 97115 Sainte Rose Ville Sainte-Rose lieuville Collège Bois Rada Sainte-Rose