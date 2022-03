Et si on parlait d’herbe ? Centre culturel – Théâtre des Mazades Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Et si on parlait d’herbe ? Centre culturel – Théâtre des Mazades, 12 avril 2022, Toulouse. Et si on parlait d’herbe ?

Centre culturel – Théâtre des Mazades , le mardi 12 avril à 00:00

Conférence ———- **Café jardins** **Animé par l’association « Partageons les jardins », dans le cadre de la saison Échappée verte** tout la biodiversité. En utilisant une cerpe ou une faux, une partie des végétaux à croissance lente est épargnée. Le nombre d’espèces végétales augmente et les animaux s’en trouvent ravis. Et si l’on tond, comment le faire mieux et moins souvent ? Venez raconter vos difficultés et vos astuces pour mieux gérer l’herbe au jardin.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Culture Centre culturel – Théâtre des Mazades 10 Avenue des Mazades, 31200 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-12T00:00:00 2022-04-12T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Centre culturel – Théâtre des Mazades Adresse 10 Avenue des Mazades, 31200 Toulouse, France Ville Toulouse lieuville Centre culturel – Théâtre des Mazades Toulouse Departement Haute-Garonne

Centre culturel – Théâtre des Mazades Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Et si on parlait d’herbe ? Centre culturel – Théâtre des Mazades 2022-04-12 was last modified: by Et si on parlait d’herbe ? Centre culturel – Théâtre des Mazades Centre culturel – Théâtre des Mazades 12 avril 2022 Centre culturel – Théâtre des Mazades Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne