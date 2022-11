ET SI ON OBSERVAIT LE CIEL ÉTOILÉ DE MIRECOURT EN PLEIN JOUR Mirecourt Mirecourt Catégories d’évènement: Mirecourt

Vosges

ET SI ON OBSERVAIT LE CIEL ÉTOILÉ DE MIRECOURT EN PLEIN JOUR Mirecourt, 25 novembre 2022, Mirecourt. ET SI ON OBSERVAIT LE CIEL ÉTOILÉ DE MIRECOURT EN PLEIN JOUR

450 rue du Neuf Moulin Collège Guy Dolmaire Mirecourt Vosges Collège Guy Dolmaire 450 rue du Neuf Moulin

2022-11-25 18:30:00 – 2022-11-25 19:15:00

Collège Guy Dolmaire 450 rue du Neuf Moulin

Mirecourt

Vosges Pourquoi jours et nuits s’alternent-ils ? Qu’est-ce qu’une constellation? Le ciel est-il le même partout sur terre ? Et le système solaire ?

Planétarium mobile installé au collège Guy Dolmaire à Mirecourt.

Composé d’un dôme gonflable, le planétarium est un simulateur de ciel nocturne offrant aux observateurs la possibilité de lire et comprendre le ciel.

Durant la séance, encadrée par un professeur de collège, les participants partent à la découverte des éléments célestes, autant scientifiques qu’historiques.

Inscription et renseignement au 06 11 58 89 42 nathalie.morizot@ac-nancy-metz.fr +33 6 11 58 89 42 Espace Services Jeunesse Mirecourt – CCMD

Collège Guy Dolmaire 450 rue du Neuf Moulin Mirecourt

dernière mise à jour : 2022-11-22 par

Détails Catégories d’évènement: Mirecourt, Vosges Autres Lieu Mirecourt Adresse Mirecourt Vosges Collège Guy Dolmaire 450 rue du Neuf Moulin Ville Mirecourt lieuville Collège Guy Dolmaire 450 rue du Neuf Moulin Mirecourt Departement Vosges

Mirecourt Mirecourt Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mirecourt/

ET SI ON OBSERVAIT LE CIEL ÉTOILÉ DE MIRECOURT EN PLEIN JOUR Mirecourt 2022-11-25 was last modified: by ET SI ON OBSERVAIT LE CIEL ÉTOILÉ DE MIRECOURT EN PLEIN JOUR Mirecourt Mirecourt 25 novembre 2022 450 rue du Neuf Moulin Collège Guy Dolmaire Mirecourt Vosges Mirecourt Vosges

Mirecourt Vosges