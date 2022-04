Et si on ne se mentait plus? Montélimar Montélimar Catégories d’évènement: Drôme

Montélimar

Et si on ne se mentait plus? Montélimar, 8 avril 2022, Montélimar. Et si on ne se mentait plus? Théâtre de Montélimar 1, place du Théâtre Montélimar

2022-04-08 17:00:00 17:00:00 – 2022-04-08 18:15:00 18:15:00 Théâtre de Montélimar 1, place du Théâtre

Montélimar Drôme EUR « Un spectacle où l’atmosphère est juste et délicieuse. Bons mots et traits d’esprit sont distillés avec habileté et finesse. » Christophe Barbier – L’Express



« Un régal de finesse et d’intelligence. » Jean Luc Jeener – Le Figaroscope billetterie.spectacle@montelimar-agglo.fr +33 4 69 43 02 99 Théâtre de Montélimar 1, place du Théâtre Montélimar

dernière mise à jour : 2022-04-02 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Montélimar Autres Lieu Montélimar Adresse Théâtre de Montélimar 1, place du Théâtre Ville Montélimar lieuville Théâtre de Montélimar 1, place du Théâtre Montélimar Departement Drôme

Montélimar Montélimar Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montelimar/

Et si on ne se mentait plus? Montélimar 2022-04-08 was last modified: by Et si on ne se mentait plus? Montélimar Montélimar 8 avril 2022 Drôme Montélimar

Montélimar Drôme