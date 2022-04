Et si on ne se mentait plus ? Biarritz, 5 mai 2022, Biarritz.

Et si on ne se mentait plus ? Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz

2022-05-05 – 2022-05-05 Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch

Biarritz 64200

Et si on ne se mentait plus ? raconte l’amitié de Lucien Guitry, Jules Renard, Tristan Bernard, Alfred Capus et Alphonse Allais. Ils étaient hommes de théâtre, auteurs, comédien grandiose, journalistes sportif et politique, chroniqueurs, académicien, inventeur, mondains, campagnards, citadins, directeurs de théâtre. Ces hommes, qui s’appelaient entre eux “les Mousquetaires”, sont les cinq doigts d’une des mains qui a porté l’esprit français jusqu’à nous. Un des passeurs, Sacha Guitry, résumait ainsi cette amitié : ” Si le plafond s’écroulait sur les Mousquetaires, le lendemain il ferait presque nuit à Paris”

D’Emmanuel Gaury et Mathieu Rannou.

Durée : 1h15

+33 5 59 22 44 66

Amis du theatre

