Ce samedi 22 janvier de 19h30 à 21h, Nathalie Sayac, Marie Lhuissier, Stephane Favre Bull, Gilles Cohen, Sylvie Dodeller et Olivier Salon vous feront découvrir à travers des lectures la richesse et la beauté des mathématiques à travers des personnages, des objets, des anedoctes. « Et si on lisait des mathématiques ! » sera un moment de partage et d’échange afin de découvrir la magie des mathématiques.

Les Maths En Scène propose pour la première fois de participer aux Nuits de la lecture pour montrer que les mathématiques peuvent être découvert à travers le conte, le roman, la BD.

2022-01-22T19:30:00 2022-01-22T21:00:00

