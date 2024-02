ET SI ON LISAIT Maison de la Bresse La Bresse, jeudi 7 mars 2024.

Jeudi

Présentation et échanges autour de 6 livres. Il s’agit d’une rencontre ouverte à toutes et tous. Six jeudis par an, six personnes, à chaque fois différentes, viennent présenter leur livre-coup-de-cœur à un public d’une trentaine d’auditeurs. Maîtres-mots diversité, liberté, convivialité. Chacun dispose d’une dizaine de minutes pour présenter, à sa façon, un livre qui lui a plu. L’idée étant de transmettre naturellement son plaisir de lire. A l’issue de la séance, les échanges se poursuivent simplement autour d’un verre.Tout public

0 EUR.

Début : 2024-03-07 20:00:00

fin : 2024-03-07

Maison de la Bresse 7A rue de la Clairie

La Bresse 88250 Vosges Grand Est maisondelabresse@labresse.fr

