Espace de Vie Sociale Le Fousseret, le jeudi 8 juillet à 19:30

L’Espace de Vie Sociale organise une soirée jeux et auberge espagnole. Belote, Tarot, jeux de société, jeux de stratégie, jeux de rôles… A partir de 19h30, chacun amène à boire et à manger, ensuite on joue et en plus c’est gratuit!

Gratuit

Espace de Vie Sociale Le Fousseret 136 route du Pouy de Touges 31430 Le Fousseret

