Et si on jouait ! Curgy Curgy Catégories d’évènement: Curgy

Saône-et-Loire

Et si on jouait ! Curgy, 18 juin 2022, Curgy. Et si on jouait ! Curgy

2022-06-18 – 2022-08-13

Curgy Saône-et-Loire Curgy EUR Après-midi jeux en bois géants pour tous publics. Animations disponibles aux horaires d’ouverture de la bibliothèque. bibli-curgy@orange.fr +33 3 85 52 00 09 Après-midi jeux en bois géants pour tous publics. Animations disponibles aux horaires d’ouverture de la bibliothèque. Curgy

dernière mise à jour : 2022-04-15 par

Détails Catégories d’évènement: Curgy, Saône-et-Loire Autres Lieu Curgy Adresse Ville Curgy lieuville Curgy Departement Saône-et-Loire

Curgy Curgy Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/curgy/

Et si on jouait ! Curgy 2022-06-18 was last modified: by Et si on jouait ! Curgy Curgy 18 juin 2022 Curgy Saône-et-Loire

Curgy Saône-et-Loire