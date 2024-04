Et si on faisait vivre notre fil d’actualité ? Bibliothèque Bordeaux-Lac Bordeaux, samedi 20 avril 2024.

Et si on faisait vivre notre fil d’actualité ? Journalistes, influenceurs, artistes d’un jour… Venez participer à la création d’un spectacle théâtral sur le thème de l’information et des réseaux sociaux ! Samedi 20 avril, 11h00 Bibliothèque Bordeaux-Lac Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-20T11:00:00+02:00 – 2024-04-20T12:00:00+02:00

C’est en compagnie de Wahid Chakib de l’association ALIFS et de Nathalie Landrit de la bibliothèque de Bordeaux Lac que nous vous invitons à venir prendre part à un projet artistique pluridisciplinaire qui aura pour thème l’information et les réseaux sociaux !

Venez nombreux pour découvrir ce projet et co-construire ce spectacle théatral !

Bibliothèque Bordeaux-Lac Place Ginette Neveu, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Les Aubiers Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 50 97 95 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite