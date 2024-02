Et si on faisait une impro ? Cie Le Colibri Théâtre de Poche Saint-Brieuc, samedi 2 mars 2024.

Et si on faisait une impro ? Cie Le Colibri Théâtre de Poche Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

C’est l’heure du match pour le Colibri qui affronte une autre équipe d’improvisateurs. Un match d’improvisation est une confrontation amicale entre deux équipes, managées par un coach, qui improvisent sur des thèmes tirés au sort et inventés par l’arbitre. L’improvisation permet d’apprendre à jouer en groupe, d’échanger avec les autres, d’interagir avec ses partenaires. Elle aide à les écouter, à proposer ses idées tout en réagissant aux leurs, à prendre et à laisser la parole, à échanger sans quitter le jeu. Dès l’annonce du thème, les joueurs ont 20 secondes pour réfléchir. Puis l’improvisation commence. Un temps, un thème et un nombre de joueurs sont définis avant chaque scène. Mais attention aux fautes car l’arbitre veille au grain. Et à la fin, c’est toujours le public qui donne les points !

Le Colibri cultive l’art de l’impro depuis bientôt 18 ans. Théâtre impro rigolo mais pas que… .

Début : 2024-03-02 20:30:00

Théâtre de Poche 6 rue de la Tullaye

Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne contact@cie-quaiouest.fr

