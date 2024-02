ET SI ON EN PARLAIT ? THEATRE DE CHAMPAGNE Troyes, vendredi 10 janvier 2025.

Découvrez la nouvelle comédie Et si on en parlait ? avec les talentueuses, drôlissimes et de surcroit magnifiques : Astrid VEILLON, Léa FRANCOIS, Christine LEMLER, Valérie BAURENS« Une femme en harmonie avec son esprit est comme une rivière qui coule. Elle va où elle veut sans prétention et arrive à sa destination prête à être elle-même et seulement elle-même. »Difficile d’être en harmonie avec son esprit lorsque le corps vieillit, que le couple se tarit, que les copines vous rappellent que vous n’avez plus 20 ans et que votre fille joue les troubles fêtes. Ce soir Loulou, Marie, Stella, Caroline vont se livrer comme jamais… un moment de sincérité, de remise en question, de prise de conscience et d’autodérision… « Et si on en parlait ? » est une COMÉDIE douce-amère à travers laquelle les femmes pourront tour à tour s’identifier et les hommes mieux les comprendre…mise en scène par Anne Bourgeois

Tarif : 45.00 – 45.00 euros.

Début : 2025-01-10 à 20:00

THEATRE DE CHAMPAGNE BOULEVARD GAMBETTA 10000 Troyes 10