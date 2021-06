Molsheim Molsheim Bas-Rhin, Molsheim Et si on dinait au coeur d’un patrimoine ? Molsheim Molsheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Molsheim Bas-Rhin Molsheim EUR L’Office de Tourisme de la Région de Molsheim-Mutzig vous propose : Et si on dinait au cœur d’un Patrimoine ? Venez vivre une expérience unique ! 2 soirées « Jardins gourmands » Jeudi 22 Juillet 2021 : Jardin de l’Abbatiale à Altorf

Jeudi 26 Août 2021 : Jardin lapidaire à Niederhaslach A partir de 19h, au programme une visite originale patrimoniale et gourmande : – Accueil et déambulation dans le jardin suivie de la visite du site – Un apéritif servi par nos vignerons (après la visite) – Un dîner délicieux composé de 3 plats créés spécialement par un chef qui s'inspirera du lieu, 2 verres de vin, eau, café ou thé – Une découverte artistique du patrimoine grâce à la présence de deux comédiens. Dans une ambiance cosy, découverte culturelle et gustative insolite et inédite ! En cas de pluie, repli dans une petite salle de caractère. Attention: limité à 60 personnes par soirée. Réservations avec paiement obligatoire auprès de l'Office de Tourisme

Jeudi 26 Août 2021 : Jardin lapidaire à Niederhaslach A partir de 19h, au programme une visite originale patrimoniale et gourmande : – Accueil et déambulation dans le jardin suivie de la visite du site – Un apéritif servi par nos vignerons (après la visite) – Un dîner délicieux composé de 3 plats créés spécialement par un chef qui s’inspirera du lieu, 2 verres de vin, eau, café ou thé – Une découverte artistique du patrimoine grâce à la présence de deux comédiens. Dans une ambiance cosy, découverte culturelle et gustative insolite et inédite ! En cas de pluie, repli dans une petite salle de caractère. Attention: limité à 60 personnes par soirée. Réservations avec paiement obligatoire auprès de l’Office de Tourisme dernière mise à jour : 2021-06-17 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig

