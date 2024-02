Et si on découvrait la nature ensemble ? Monts-sur-Guesnes, vendredi 19 juillet 2024.

Et si on découvrait la nature ensemble ? Monts-sur-Guesnes Vienne

Et si on passait une journée ensemble à découvrir les trésors de la Verrerie ? A travers des jeux, des recherches naturalistes et des balades, es enfants pourront appréhender la richesse faunistique et floristique du site.

Journée prioritaire pour les enfants de 7 à 12 ans

Inscription obligatoire EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-19 10:00:00

fin : 2024-07-19

Monts-sur-Guesnes 86420 Vienne Nouvelle-Aquitaine simon.thube@vienne-nature.fr

L’événement Et si on découvrait la nature ensemble ? Monts-sur-Guesnes a été mis à jour le 2024-02-21 par Office de Tourisme du Pays Loudunais